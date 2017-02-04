Рюкзаки, которые удивляют

Рюкзак уже давно стал незаменимым атрибутом среднестатистического городского жителя, будь то обычный школьник, студент или менеджер среднего звена. Заплечная сумка не только очень вместительна, но и удобна в использовании – закинул на спину и забыл. Руки свободны, вещи лежат на своих местах – красота да и только. Купить рюкзак в магазине недорого сегодня не представляет никакой проблемы, особенно если заказывать его в интернет-маркете.

Производители это полюбившегося всем аксессуара соревнуются между собой, пытаясь переманить внимание покупателей на свою сторону. Иногда дизайнерская фантазия зашкаливает настолько, что диву даются даже бывалые «рюкзакоманы». Давайте посмотрим, какие необычные модели ранцев можно увидеть в продаже, причем многие из них стремительно набирают популярность среди любителей креатива.

Идеи оригинальных рюкзаков

Вот лишь несколько забавных моделей рюкзаков, пользующихся, тем не менее, достаточно большим спросом во всем мире:

сумка Seil Bag придумана специально для велосипедистов. Главная фишка – светодиодное табло, установленное на внешней стороне обшивки. С его помощью человек может сигнализировать о своих действиях, подавая на экран сигналы о планируемых поворотах, торможении, ускорении и т.д. Управление осуществляется посредством пульта, крепящегося к рулю;

рюкзак Voltaic Converter – идеальный вариант для тех, кто буквально «живет» в своих смартфонах и планшетах, постоянно переживая об уровне их зарядки. Чтобы иметь возможность в любой момент поставить на подпитку нужный девайс, спереди сумки встроены панели солнечных батарей;

ранец Picnic Plus предназначен для походов на природу, но не просто так, а с комфортом. Мало того, что можно купить рюкзак дешево, так в нем еще есть два очень интересных «секрета». Первый – это встроенный холодильник, где удобно переносить еду и прохладительные напитки в жаркую погоду, второй – аудиосистема, легко подключаемая к плееру, ноутбуку, смартфону или другому гаджету, находящемуся под рукой.

А еще есть рюкзаки-трансформеры, легко превращающиеся в самокат, скейтборд, велосипед и даже походную палатку. Нет предела человеческой изобретательности, а значит, вполне вероятно, что скоро в продаже мы увидим еще множество креативных вещей, способных не только удивлять, но и быть нам полезными.