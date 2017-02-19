Смартфоны Samsung

Представьте что Apple взяли свой новый iPhone. Перезапустили его через полгода, сделали лучше, быстрее и при этом дешевле. Звучит как сказка, а вот Samsung именно так и сделали. В своей новой бюджетной J серии. Среди них есть прекрасная модель J5 Prime.

Этот смартфон стал алюминиевый и никакого хрупкого пластика. На классический J5 он мало похож и больше напоминает не премиальную А-серию. Корпус и стекло закруглены по краям оттого гаджет не смотрится угловато.

Эргономика здесь привычная для Samsung: кнопка включения под большой палец, качель громкости слева, зарядка через microUSB, minijack для наушников. Смартфоны поддерживает сразу две sim-карты и отдельную microSD. А также TouchID прямо над кнопкой Home.

Дисплей здесь изменился в лучшую сторону. Теперь это PLS (IPS), размер экрана 5 дюймов и разрешение 1280х720 точек.

Внутри процессор 4-ядерный MTK Quad-Core. Оперативной памяти: 2 Гб. Смартфон честно запускает все игры, но иногда подлагивает.

Аккумулятор здесь поменьше чем у обычного J5 - 2400 мА*ч. Но и этого хватит на сутки работы. На 16 Гб внутренней памяти и microSD до 256 Гб можно хранить и приложения, и музыку.

Антенны тоже в форме: GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi, Bluetooth, 4G.

Камеры никогда не были слабым местом Samsung и здесь это не исключение. Главная камера на 13 Мп отлично чувствует себя как днем, так и вечером. Видео пишет в 1920х1080 точек. Передняя камера на 5 Мп для селфи и видеозвонков подходит. И даже лучше обычного за счет широкоугольной оптики, благодаря чему будет видно и вас и друзей без всякой селфи-палки.

Работает на Android 6.0. Местная прошивка TouchWiz отличается более продуманным дизайном и интерфейсом. Например, здесь можно изменить меню быстрого доступа или в один клик закрыть все приложения.

Даже в обзоре про Samsung хочется похвалить Китай. Ведь они заставили южнокорейского производителя пошевилиться и сделать достойный и доступный смартфон.