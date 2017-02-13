Суррогатное материнство: на каких моментах стоит акцентировать внимание?

Заместительная мама необходима многим бездетным парам, которые потеряли надежду на зачатие и вынашивание ребенка естественным путем. Кроме определенных медицинских показателей, женщин может сподвигнуть на такой шаг нежелание рождения малыша собственными силами. Многие представительницы прекрасного пола не хотят прерывать свою трудовую деятельность, опасаясь за дальнейшую карьеру. Однако перед тем как приступить к поиску кандидатуры на роль сурмамы, необходимо понимать, что такая женщина должна соответствовать определенным параметрам.

Требования к претенденткам

Учреждения, занимающиеся подбором суррогатных матерей, предъявляют к кандидатам на эту роль особые требования. Их можно узнать непосредственно на сайтах данных клиник или агентств, или пообщавшись со специалистами в центрах репродукции. В основном в список суррогатных мам попадают женщины, отвечающие следующим критериям:

Возраст претенденток не может превышать 32 лет. Лица, участвующие в программе, должны быть совершеннолетними. Нерожавшие женщины не могут быть сурмамами. Для того чтобы участвовать в заместительном материнстве, представительница прекрасного пола должна уже состояться в роли мамы. Желательно чтобы ребенок был рожден естественным путем, без обращения к кесареву сечению. У претенденток не должно быть табачной, наркотической или алкогольной зависимости. Для прояснения ситуации в обязательном порядке проводятся клинические тесты. Специалистами также проверяется психологическое здоровье участниц. В список суррогатных матерей не попадают женщины, страдающие избыточной массой тела. Ввиду того, что в процессе переноса эмбрионов может использоваться гормональная терапия, вес сурмамы может увеличиваться. Чтобы не допустить лишней нагрузки на организм женщины и будущего малыша, большинство репродуктивных клиник отказываются от сотрудничества с претендентками, имеющими лишний вес.

Где искать заместительную маму?

Если люди решили воспользоваться услугой суррогатной мамы, им следует обращаться в специализированные учреждения, имеющие базы сурмам. Данные клиники предоставят списки женщин, готовых в ближайшее время к проведению искусственного оплодотворения. Клиенты могут выбрать любую понравившуюся кандидатуру.

Им не стоит переживать по поводу физической и психологической готовности этих женщин к данной процедуре. В клиниках участницы проходят полное медицинское обследование. С будущими суррогатными мамами в обязательном порядке проводят беседу психологи.