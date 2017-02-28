Спрей для омоложения кожи от компании Гиалуаль

Нам женщинам так часто хочется найти ту самую палочку-выручалочку, которая сделает нас красивыми раз и навсегда, чтобы утром не нужно было делать макияж, тратить деньги на дорогостоящие процедуры у косметолога и на косметические средства без которых кожа лица станет выглядеть просто ужасающе. Ну а пока такого инструмента у нас нет, мы изо дня в день с большими усилиями стараемся оказывать должный уход коже лица – очищать, увлажнять и питать.

Некоторые девушки ошибочно полагают, что чем больше косметических средств использовать, тем больше будет эффект, а следовательно лучше состояние кожи, но это далеко не так. В первую очередь важно качество используемых косметических средств. Ведь может быть достаточно и одного высококачественного, безопасного и эффективного средства, которое поможет справиться с существующими проблемами и предотвратить их появление в будущем.

Компания Institute Hyalual представляет отличное средство, которое не только борется с проявлениями старения, но и усиливает действие других косметических средств, например, таких как сыворотка или флюид – омолаживающий спрей для кожи Daily DeLux. Благодаря удобной форме спрея средство легко наносится и распространяется по всей площади лица, быстро впитываясь в кожу и оказывая освежающее, увлажняющее, тонизирующее, защищающее действие, а также улучшает цвет и текстуру кожи. Еще одним важным преимуществом использования данного средства является то, что он оказывает противовоспалительный эффект, что особенно хорошо, если ваша кожа имеет склонность к различным высыпаниям.

Главными компонентами омолаживающего спрея являются гиалуроновая и янтарная кислоты, а также вода. Гиалуроновая кислота оказывает противовоспалительный эффект и заботиться о поддержании необходимого уровня увлажненности кожи, янтарная кислота – отвечает за цвет кожи, ее текстуру, тон и цвет, а также наполняет клетки энергией. Именно такая комбинация компонентов в составе спрея с анти-эдж эффектом дает блестящий и быстрый результат. Чтобы нанести средство на поверхность кожи лица, просто распылите спрей на расстоянии 20-30см в течении 3 секунд и оставьте жидкость на лице впитываться.

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