Страхи и успех. Почему мы боимся? Как использовать страх в своих целях?

Если сравнивать чувства с дорожными знаками на пути к цели, то страх – это или указатель направления на перекрестке дорог, или предупреждающий дорожный знак.

Другими словами, страх – это наш помощник, выполняющий указующую или предупреждающую функцию. Часто то, чего мы больше всего боимся, оказывается именно тем, чего, на самом деле, страстно хотим. Так что, если вы давно не можете определить, что вам делать и куда идти, спросите себя: «А чего я сейчас боюсь?». Возможно. это и есть Ваша цель.

Бывает, мы воспринимаем свой страх, как запрещающий сигнал светофора, то есть когда боимся - перестаем вообще что-либо делать и останавливаемся на пути к своим целям. И напрасно, в основном, это предупреждающий сигнал, а предупреждает он лишь снизить скорость, стать осторожнее и осмотрительнее.

Существуют, однако, такие страхи, с которыми нужно бороться. В первую очередь, я говорю о страхе успеха. Да, это очень часто встречающаяся фобия. Нужно помнить самое главное правило в борьбе с этим состоянием - Успеха без ошибок не бывает! Не давайте страху руководить Вами и терять замечательные возможности. Жизнь слишком быстро проходит, чтобы бояться и все время переживать.

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