Ценность времени. А Вы проживаете или прожигаете свою жизнь?

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Что такое время? Какова ценность времени? Как использовать время наиболее эффективно?

Давайте представим время в виде банка. Каждый новый день на вашем счету в Банке времени появляется 1440 минут. И от вас зависит, насколько результативно вы воспользуетесь выданным кредитом, т.к. по истечении суток этот счет будет закрыт. В этом банке не бывает накоплений, все, что есть на вашем депозите лучше потратить на достижение успеха, собственное счастье и здоровье сегодня.

Каждому важно научиться ценить время и делать все вовремя. Время не может ждать никого. Вчерашний день – это уже история. День завтрашний – тайна. Ценность времени заключается в сегодняшнем дне. Только здесь и сейчас – настоящая жизнь.

Все это подробнее в тренинге Елены Телешко "Воспитай в себе лидера. Ценность времени"

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