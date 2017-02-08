Виды заболеваний ротовой полости и дыхательных путей

Анатомия ОРВИ

ОРВИ – это всем нам знакомая с детства болезнь, характеризующаяся рядом симптомов: воспаление глотки, заложенность носа, головная боль, температура, кашель. Врачи, однако, всегда понимают, что за этими четырьмя буквами может скрывается целый список заболеваний, в числе которых: ларингит, фарингит, тонзиллит, трахеит, бронхит и даже отит. Остановимся на фарингите, как одном из самых частых заболеваний. Он характеризуется воспалительным процессом на слизистой оболочке глотки. Глотка это орган, представляющий собой мышечный канал, верхняя стенка которого соединена с основанием черепа. Соединяет носовые и ротовые полости и структурно имеет три части: гортаноглотку, ротоглотку и носоглотку. Различают острый и хронический фарингит.

Лечиться сложнее, чем заболеть.

Лечение фарингита должно подбираться исходя из:

характера протекания.

стадии болезни

причины болезни

возрастных и физиологических особенностей пациента

Средства от фарингита, перешедшего в хроническую стадию, лечить сложнее и дольше, чего нельзя сказать об острой стадии. Острейший момент заболевания является моментом, когда организм наиболее сильно сопротивляется, а это значит, что ему нужно лишь немного помочь препаратом, чтобы инфекция была побеждена. Даже недорогой спрей от боли в горле в критичный момент имеет большие шансы на успех.

Любая инфекция дыхательных путей легче исчезает, если лечение начато незамедлительно, и переход в вялотекущий характер не допущен.

Что касается стадии, то, если болезнь начинается медленно, значит вы имеете неплохие шансы не допустить её дальнейшего развития, приняв вовремя и в правильной дозировке хороший препарат. Если же лечение не начато вовремя, то инфекция легко переметнется на нос, вызывает воспаление миндалин, трахеи и других органов дыхательных путей. В таком случае может понадобиться прием противовирусных препаратов и антибиотиков.

Причин у фарингита может быть несколько:

бактериальная;

вирусная;

механические повреждения глотки;

ряд заболеваний, не связанных с дыхательными органами, например, гипотиреоз, прием препаратов, вызывающих сухость, отклонения в работе желудочно-кишечного тракта.

Наконец, возраст пациента и физиологические особенности играют не последнюю роль в схеме лечения. Детям до трех лет разрешены препараты на основе трав или антибиотики, если лечение не помогло. Для малышей от трех и выше уже можно выписывать спреи, таблетки для рассасывания и синтетические лекарства широко спектра действия.