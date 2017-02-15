Зачем нам необходим личный тренер (коуч)?

http://www.teleshko.com/

В цикле тренингов "Воспитай в себе лидера" - этот мини-тренинг, как начальный этап Вашего обучения, позволит Вам понять необходимость развития, личностного роста.

Кому нужен тренер? Зачем? Как его выбрать? Все эти вопросы раскрывает в коротком видеоролике бизнес-тренер Елена Телешко.

Возможно Вы и суперодаренные трудяги, которые посвящают тренировкам все свое время, но личный тренер (коуч - новое модное слово) поможет Вам усовершенствовать свои лучшие стороны, определит внутренние резервы, а также будет поддерживать на протяжении всего пути. Делайте выводы!

http://www.teleshko.com/