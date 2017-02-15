Зона комфорта. В чем опасность?

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«Зона Комфорта» — звучит достаточно приятно и естественно, но суть в том, что если человек застрял в собственной зоне комфорта у него нет шансов как-то изменить и улучшить свою жизнь! И так будет до тех пор, пока он не научиться выходить за пределы своей зоны комфорта, преодолевая собственные внутренние ограничения.

Тренер по личностному развитию Елена Телешко поможет Вам выйти из Вашей зоны комфорта, путем определения границ и практических упражнений. Это подготовительный этап перед постановкой цели.

http://www.teleshko.com/