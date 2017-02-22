Зоны общения — тренинг Елены Телешко

http://www.teleshko.com/

Вы не замечали, что порой собеседник, да и просто любой рядом стоящий человек вдруг начинает вызывать раздражение, даже если он в вашу сторону и не глядит? Вдруг рождается беспричинная злость, граничащая с расхожим выражением «хочется убить», или хотя бы оттолкнуть. А причина-то на самом деле есть – просто он подошел слишком близко, вторгся на «личную территорию», нарушил границы «зоны общения». Близкий друг или родственник такого раздражения не вызывает – ему позволено находиться рядом.

Есть несколько зон общения, и более подробно на практических примерах Вы можете изучить эту тему с помощью видеоролика с тренингом Елены Телешко:

http://www.teleshko.com/