Библия и страхование

Эта статья немного отличается от всех остальных тематикой, но все же "кто владеет информацией, - тот владеет миром". Живем мы с Вами в такое время - время просветления и огромного объема информации.

Итак, давайте окунемся в религию, а именно - в пять тысяч лет истории, описанной в Библии. Ведь ни для кого не секрет, что тема богатства, страхования и благосостояния там описана очень тщательно. Поэтому мы с Вами поищем ответы на интересующие вопросы о деньгах: их сохранности и приумножении с помощью инструмента страхования жизни.

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