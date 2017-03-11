Подарочный букет — лучший подарок

Дарите весеннее настроение родным людям

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Составление букетов и цветочных композиций осуществляется опытными флористами, которые знают толк в цветочном деле. Мы создаем праздничное настроение и дарим только позитив близким и дорогим людям. Приложив максимум усилий, мастера создают креативные и оригинальные, нежные и шикарные композиции, которые максимально соответствуют вашему заказу. Ваши актуальные идеи и наш художественный вкус позволят сделать шедевры, которые поразят воображение получателя. В композициях включены только самые лучшие и свежие цветы, таким образом, они будут долго радовать и благоухать.

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